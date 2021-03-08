تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنبعد سلسلة هجمات على المملكة.. الدفاع السعودية تتهم إيران بتزويد الحوثيين بطائرات مسيرة وصواريخكل الوطنوزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره القطري في الدوحةكل الوطنالكويت تدين هجوم الحوثيين على السعوديةكل الوطنقطر تعلق على استهداف الحوثيين ميناء رأس تنورة ومرافق شركة “أرامكو” بالسعوديةكل الوطنإحراج لا مثيل له.. خرائط “غوغل” تلتقط صورة غير متوقعة لفتاة! (صورة)كل الوطنالرئاسة الفلسطينية تدين القصف الحوثي على السعوديةكل الوطنالدبيبة يتلقى برقتي تهنئة من الملك سلمان وولي عهدهكل الوطنالمقاتل الروسي يان يفقد حزامه في “UFC” بسبب تصرف متهور (فيديو)كل الوطنالتحالف العربي: اعتراض وتدمير 10 طائرات مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيونكل الوطنتخطف الأرواح على تيك توك: الوشاح الأزرق تثير ذعرا في مصر!

بعد سلسلة هجمات على المملكة.. الدفاع السعودية تتهم إيران بتزويد الحوثيين بطائرات مسيرة وصواريخ

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-08T18:21:57+03:00
بالفارسي الفصيحعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الإثنين 8 مارس 2021 - 6:21 مساءً
بعد سلسلة هجمات على المملكة.. الدفاع السعودية تتهم إيران بتزويد الحوثيين بطائرات مسيرة وصواريخ

كل الوطن – وكالات: اتهمت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الاثنين، إيران بتزويد قوات جماعة الحوثي الإرهابية، التي كثفت بشكل ملموس هجماتها على السعودية، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية والتحالف العربي بقيادة المملكة، العميد الركن تركي المالكي، في حديث لقناة “العربية”، اليوم الاثنين: “ما في شك (عند النظر في) العمليات العسكرية القائمة حاليا في اليمن، وكما أوضحنا للرأي العام وكذلك للمجتمع الدولي بأدلة، أن هذه الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار غير موجودة في نظام المعركة للجيش اليمني وأن هذه الأسلحة النوعية تم تهريبها من قبل النظام الإيراني للمليشيا الحوثية”.

اقرأ أيضا...

وشدد المالكي في هذا السياق أن ذلك مكن الفنيين والخبراء في الحرس الثوري الإيراني من تهديد أمن اليمن ودول جواره.

وأضاف: “المليشيات الحوثية كما تعلمون أصبحت أسيرة للقرار السياسي والعسكري للحرس الثوري الإيراني وتقوم بمحاولة تبني مثل هذه الهجمات الإرهابية. لكن لا توجد أي دولة عدائية إقليمية أو غير إقليمية لديها جرأة لأن تعلن اعتداء على المملكة العربية السعودية لأن لديها القدرة وقوة الردع في التعامل مع مثل هذه التهديدات”.

المصدر: “العربية” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408631

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.