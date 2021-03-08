بعد سلسلة هجمات على المملكة.. الدفاع السعودية تتهم إيران بتزويد الحوثيين بطائرات مسيرة وصواريخ

كل الوطن – وكالات: اتهمت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الاثنين، إيران بتزويد قوات جماعة الحوثي الإرهابية، التي كثفت بشكل ملموس هجماتها على السعودية، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية والتحالف العربي بقيادة المملكة، العميد الركن تركي المالكي، في حديث لقناة “العربية”، اليوم الاثنين: “ما في شك (عند النظر في) العمليات العسكرية القائمة حاليا في اليمن، وكما أوضحنا للرأي العام وكذلك للمجتمع الدولي بأدلة، أن هذه الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار غير موجودة في نظام المعركة للجيش اليمني وأن هذه الأسلحة النوعية تم تهريبها من قبل النظام الإيراني للمليشيا الحوثية”.

وشدد المالكي في هذا السياق أن ذلك مكن الفنيين والخبراء في الحرس الثوري الإيراني من تهديد أمن اليمن ودول جواره.

وأضاف: “المليشيات الحوثية كما تعلمون أصبحت أسيرة للقرار السياسي والعسكري للحرس الثوري الإيراني وتقوم بمحاولة تبني مثل هذه الهجمات الإرهابية. لكن لا توجد أي دولة عدائية إقليمية أو غير إقليمية لديها جرأة لأن تعلن اعتداء على المملكة العربية السعودية لأن لديها القدرة وقوة الردع في التعامل مع مثل هذه التهديدات”.

المصدر: “العربية” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408631