تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنبعد سلسلة هجمات على المملكة.. الدفاع السعودية تتهم إيران بتزويد الحوثيين بطائرات مسيرة وصواريخكل الوطنوزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره القطري في الدوحةكل الوطنالكويت تدين هجوم الحوثيين على السعوديةكل الوطنقطر تعلق على استهداف الحوثيين ميناء رأس تنورة ومرافق شركة “أرامكو” بالسعوديةكل الوطنإحراج لا مثيل له.. خرائط “غوغل” تلتقط صورة غير متوقعة لفتاة! (صورة)كل الوطنالرئاسة الفلسطينية تدين القصف الحوثي على السعوديةكل الوطنالدبيبة يتلقى برقتي تهنئة من الملك سلمان وولي عهدهكل الوطنالمقاتل الروسي يان يفقد حزامه في “UFC” بسبب تصرف متهور (فيديو)كل الوطنالتحالف العربي: اعتراض وتدمير 10 طائرات مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيونكل الوطنتخطف الأرواح على تيك توك: الوشاح الأزرق تثير ذعرا في مصر!

اعتقال بطلة مسلسل “التفّاحة المحرّمة” بتهمة “تعاطي المخدّرات”

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-08T18:37:38+03:00
جرائم وحوادثمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 دقيقةآخر تحديث : الإثنين 8 مارس 2021 - 6:37 مساءً
اعتقال بطلة مسلسل “التفّاحة المحرّمة” بتهمة “تعاطي المخدّرات”

كل الوطن – وكالات: أقدمت السلطات التركية على اعتقال الممثلة التركية، عائشة غول تشينار، بتهمة “تعاطي المخدرات”، وفق صحيفة “زمان” التركية.

هذا وتم نقل تشينار إلى مكتب الأمن العام بمديرية شرطة منطقة بشيكتاش للاستجواب.

وفي تفاصيل الحادثة، أشارت صحيفة “زمان” إلى أن الشرطة التركية تلقت مساء أمس بلاغا بوجود مواد مخدرة في سيارة عائشة تشينار، وعلى الفور أوقفت السيارة في منطقة بشيكتاش باسطنبول، وفتشتها، لتضبط 20 غراما من المخدرات في السيارة.

اقرأ أيضا...
6045f1b24c59b7482d41f70c - كل الوطن

وأفادت الصحيفة بأنه وفقا لمعلومات تم الحصول عليها من الشرطة، قالت عائشة تشينار إنها تشك في هذا الاتهام بعشيقها السابق، فوركان تشاليكو أغلو، الذي انفصلت عنه بشكل مثير للجدل العام الماضي، مدعية أن عشيقها السابق ربما يكون قد وضع المخدرات في سيارتها للانتقام منها.

تجدر الإشارة إلى أن عائشة غول تشينار اشتهرت في الوطن العربي من خلال مسلسلها “التفاحة المحرمة”.

المصدر: “زمان”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408634

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.