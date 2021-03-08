السفارة الأمريكية تدين هجمات الحوثيين وتؤكد التزام واشنطن بالدفاع عن السعودية

كل الوطن – وكالات: دانت السفارة الأمريكية لدى الرياض، الهجمات الأخيرة التي نفذتها جماعة الحوثي الإرهابية بالطائرات المسيرة والصواريخ على المنشآت السعودية يوم الأحد الماضي.

تدين السفارة الأمريكية الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية. تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام. pic.twitter.com/fMSMAAgJ84 — U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) March 8, 2021

وقالت السفارة في بيان على “تويتر”: “تدين السفارة الأمريكية الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية. تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام”.

كما أكدت السفارة في البيان أن الولايات المتحدة “تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها. وأن التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت”.

المصدر: السفارة الأمريكية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408656