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الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تدين هجوم الحوثيين على السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 52 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 8 مارس 2021 - 9:17 مساءً
الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تدين هجوم الحوثيين على السعودية

كل الوطن – وكالات: أصدرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بيانا دانت فيه “الاعتداءات الحوثية على المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية”.

وقالت الأمانة العامة في بيانها: “تتابع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب باستنكار شديد، وإدانة حازمة، الأعمال العدائية المتكررة التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية، واستهدافها المتواصل للمدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، مما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

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وأضافت: “إن الهجومين الإرهابيين الذين وقعا أمس على ميناء رأس تنورة، ومرافق شركة أرامكو في مدينة الظهران، إنما يؤكدان من جديد النوايا الحقيقية لهذه العصابات الإجرامية المتمثلة في تقويض السلم والاستقرار في المنطقة، وتهديد مصادر الطاقة العالمية، كما يؤكد مرة أخرى الدعم الكبير الذي تتلقاه من بعض القوى الإقليمية التي تناصب المملكة والعالم العربي العداء”.

واختتمت الأمانة بيانها قائلة: “إن الأمانة العامة إذ تعبر عن ارتياحها العميق لتمكن قوات الدفاع الجوي السعودية الباسلة من إحباط هذين الهجومين، لتعرب مجددا عن وقوفها الكامل إلى جانب المملكة، ومساندتها المطلقة لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لضمان أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وسلامة منشآتها ومكتسباتها.

المصدر: موقع مجلس وزراء الداخلية العرب + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408666

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