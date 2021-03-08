الأمم المتحدة تدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية

كل الوطن – وكالات: قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الأممية تدين الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على السعودية.

كما أعرب دوجاريك عن قلقه إزاء الضربات الجوية السعودية التي تأتي ردا على هذه الهجمات.

وقال في حديثه للصحفيين: “نحث جميع الأطراف على التقيد بالالتزامات التي يفرضها القانون الإنساني الدولي”، مضيفا أن “الأمر بسيط حقا، مثل هذه الإجراءات تضر بجهود الوساطة التي يقوم بها مبعوثنا الخاص مارتن غريفيث”.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت وزارة الدفاع السعودية إيران بتزويد قوات الجماعة، التي كثفت بشكل ملموس هجماتها على السعودية، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

المصدر: “رويترز” + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408672