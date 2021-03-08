تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالأمم المتحدة تدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على السعوديةكل الوطنالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تدين هجوم الحوثيين على السعوديةكل الوطنالسفارة الأمريكية تدين هجمات الحوثيين وتؤكد التزام واشنطن بالدفاع عن السعوديةكل الوطنرجل أعمال يوزع ذهبا وهواتف آيفون على موظفيه.. ويثير ضجة في الأردن! (فيديو + صور)كل الوطنفتاة روسية تروي ما حدث لها بعد أن تقدمت بطلب الزواج من الرئيس بوتينكل الوطنبعد سلسلة هجمات على المملكة.. الدفاع السعودية تتهم إيران بتزويد الحوثيين بطائرات مسيرة وصواريخكل الوطنوزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره القطري في الدوحةكل الوطنرسالة من خادم الحرمين الشريفين إلى أمير قطركل الوطنالكويت تدين هجوم الحوثيين على السعوديةكل الوطنقطر تعلق على استهداف الحوثيين ميناء رأس تنورة ومرافق شركة “أرامكو” بالسعودية

الأمم المتحدة تدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 8 مارس 2021 - 9:29 مساءً
الأمم المتحدة تدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية

كل الوطن – وكالات: قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الأممية تدين الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على السعودية.

كما أعرب دوجاريك عن قلقه إزاء الضربات الجوية السعودية التي تأتي ردا على هذه الهجمات.

اقرأ أيضا...

وقال في حديثه للصحفيين: “نحث جميع الأطراف على التقيد بالالتزامات التي يفرضها القانون الإنساني الدولي”، مضيفا أن “الأمر بسيط حقا، مثل هذه الإجراءات تضر بجهود الوساطة التي يقوم بها مبعوثنا الخاص مارتن غريفيث”.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت وزارة الدفاع السعودية إيران بتزويد قوات الجماعة، التي كثفت بشكل ملموس هجماتها على السعودية، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

المصدر: “رويترز” + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408672

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.