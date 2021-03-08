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ولي العهد السعودي يستقبل ملك الأردن في الرياض

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الإثنين 8 مارس 2021 - 10:20 مساءً
ولي العهد السعودي يستقبل ملك الأردن في الرياض

كل الوطن – فريق التحرير: وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الإثنين إلى العاصمة السعودية الرياض، وكان في مقدمة مستقبليه في مطار الملك خالد الدولي، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأفادت وكالة “واس” السعودية أنه وصل برفقة ملك الأردن، ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وكان في استقبالهما وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد العيسى.

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وذكرت أن الأمير ابن سلمان والملك الثاني بحثا خلال اجتماع العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا العربية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408674

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