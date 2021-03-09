الولايات المتحدة: الهجمات على السعودية غير مقبولة وخطيرة

كل الوطن – وكالات: وصفت الولايات المتحدة الهجمات الأخيرة على السعودية بأنها غير مقبولة وخطيرة، مشددة على أنها تعرض المدنيين للخطر، فيما دعت الحوثيين إلى الانخراط في العملية السياسة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، إن هذه الهجمات “غير مقبولة وخطيرة” وتعرض المدنيين للتهديد بمن فيهم الأمريكيون.

وشدد برايس: “مثل هذه الهجمات ليست من أعمال جماعة جادة بشأن السلام”، وأشار إلى أن الحوثيين عليهم وقف هذه الاعتداءات وإظهار استعدادهم للانخراط في عملية سياسية والبدء بالتفاوض لتحقيق السلام في اليمن.

بدورها، أكدت السعودية تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة وحي سكني في مدينة الظهران لهجومين لم يسفرا عن سقوط إصابات.

واتهمت وزارة الدفاع السعودية، الاثنين، إيران بتزويد قوات جماعة “أنصار الله” الحوثية، التي كثفت بشكل ملموس هجماتها على المملكة، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

ودانت الولايات المتحدة هذه الهجمات معلنة أنها ستواصل العمل الوثيق مع المملكة.

المصدر: “رويترز” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408684