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التحالف العربي يعلن عن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 9 مارس 2021 - 3:27 مساءً
التحالف العربي يعلن عن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

كل الوطن – وكالات: أفاد الإعلام الرسمي السعودي بأن التحالف العربي بقيادة الرياض، اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي الارهابية صوب خميس مشيط بجنوب السعودية.

وأكدت القناتان السعوديتان، “الإخبارية” و”العربية” هذا الاعتراض.

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هذا وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أعلن أمس الاثنين، عن تدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيرة ملغومة أطلقتهما جماعة “أنصار الله” صوب المملكة.

كما اتهمت وزارة الدفاع السعودية إيران بتزويد قوات جماعة “الحوثي”، التي كثفت بشكل ملموس هجماتها على السعودية، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408690

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