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الدفاع السعودية: نعد للحوثيين ضربات موجعة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الثلاثاء 9 مارس 2021 - 4:06 مساءً
الدفاع السعودية: نعد للحوثيين ضربات موجعة

كل الوطن – وكالات: تعهدت وزارة الدفاع السعودية بتوجيه “ضربات موجعة” إلى قوات جماعة الحوثي الإرهابية ردا على هجماتها الأخيرة على المملكة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية والتحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، في حديث لقناة “العربية” الاثنين، إن بلاده تعاملت مع الهجمات التي استهدفتها بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية وزوارق مفخخة بطريقة “فريدة في التاريخ العسكري”، مضيفا: “عندما أذكر هذه النقطة أنا أتحدث من موقف القوة، من زاوية مشرقة في حفظ الأمن والاستقرار للمملكة العربية السعودية وحماية مواطنيها مقدراتها والمقيمين على أراضيها”.

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وأضاف المالكي: “نحن ملتزمون بقواعد القانون الدولي في عملياتنا بعكس المليشيا الحوثية… لدينا صبر تكتيكي واستراتيجي للحفاظ على المدنيين، ونعد لضربات موجعة ضد الحوثيين”.

واتهمت وزارة الدفاع السعودية، الاثنين، إيران بتزويد جماعة الحوثي الإرهابية، التي كثفت بشكل ملموس هجماتها على المملكة، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

المصدر: “العربية” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408693

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