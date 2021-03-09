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السعودية هند القحطاني تثير الجدل برسالة وجهتها إلى المغربيات! (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
فيديوهاتمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 9 مارس 2021 - 4:12 مساءً
السعودية هند القحطاني تثير الجدل برسالة وجهتها إلى المغربيات! (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أشعلت السعودية هند القحطاني مواقع التواصل الاجتماعي مجددا بحديثها عن شهرتها، حيث وصفت نفسها في مقطع فيديو بأنها ظاهرة لن تتكرر، موجهة رسالة إلى المغربيات.

وردت القحطاني، التي عرفت بفيديوهاتها المثيرة للجدل، عبر تطبيق “سناب شات”، على من عاير السعوديين بها وخاصة “المغربيات”، مؤكدة على أنها لم تتحدث عن أي جنسية ولم تذكر المغربيات.

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وقالت: “إذا أحد من أبناء بلدي جاب سيرة أي امرأة من أي دولة عربية بسوء أو سب بنات هذه البلد فيقوم بعض أبناء هذه البلد يردون على السعوديين بقولهم روحوا شوفوا ابنتكم هند القحطاني كذا وكذا وكلام غير لائق وكأنه أنا مثال للمرأة السيئة والغير جيدة”.

وأضافت: ” المغرب وأهل المغرب على راسي من فوق وأنا احترم كل الشعوب وكل الجنسيات وما عندي تفرقة أحب كل البشر وكل الناس”.

واتهمت هند القحطاني بعض المجلات، التي وصفتها بالصفراء، بالمتاجرة باسمها ووضعها على الغلاف ثم دافعت عن نفسها بالقول “لا يرمى إلا الشجرة المثمرة أنا عارفة إني مسوية ضجة وأنه أنا ماني مثل غيري”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408696

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