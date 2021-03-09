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الملك سلمان يوافق على دعم المنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة من تداعيات كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-09T16:18:46+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الثلاثاء 9 مارس 2021 - 4:18 مساءً
الملك سلمان يوافق على دعم المنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة من تداعيات كورونا

كل الوطن – وكالات: أفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على عدد من المبادرات التي تهدف إلى مساعدة الأفراد والمؤسسات العاملين في قطاع الحج والعمرة.

وقالت الوكالة إن “المبادرات تهدف إلى التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا على القطاع الذي يقدم الدعم للحج والعمرة”.

وتشمل المبادرات إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية لمدة سنة في مدينتي مكة والمدينة.

وسيتم أيضا إعفاء منشآت قطاع الحج والعمرة من المقابل المالي على الوافدين العاملين لمدة ستة أشهر، كما يمكن تجديد تراخيص وزارة السياحة دون مقابل لمرافق الإيواء بمدينتي مكة والمدينة لمدة سنة قابلة للتمديد.

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وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم كذلك تأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين في الأنشطة المرتبطة بقطاع الحج والعمرة لمدة ستة أشهر على أن يتم تقسيط المبالغ على مدة سنة.

وستبقى رخص الحافلات العاملة في منشآت نقل الحجاج سارية دون مقابل لمدة سنة. وسيتم تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية للحافلات الجديدة لموسم الحج القادم لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية تقسيطها على مدى أربعة أشهر بدءا من تاريخ الاستحقاق.

وأطلقت حكومة السعودية ما يزيد عن 150 مبادرة تجاوزت مخصصاتها 180 مليار ريال وذلك بهدف مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتخفيف آثارها على الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين.

المصدر: “رويترز”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408699

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