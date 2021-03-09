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مصر.. لحظة إلقاء القبض على المتهم بهتك عرض طفلة المعادي (فيديو وصور)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-09T18:26:49+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 دقيقةآخر تحديث : الثلاثاء 9 مارس 2021 - 6:26 مساءً
مصر.. لحظة إلقاء القبض على المتهم بهتك عرض طفلة المعادي (فيديو وصور)

كل الوطن – وكالات: نجحت أجهزة الأمن في مصر في القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادي عقب هروبه في إحدى الشقق ومحاولته التخفي.

وتم القبض على المتهم، بعدما اجتاحت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد واقعة تحرش شخص بطفلة صغيرة، في مدخل أحد العقارات بمنطقة المعادي في القاهرة.

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وسجلت كاميرات مراقبة مثبتة في المكان تفاصيل الجريمة، حتى قامت إحدى السيدات بالعقار بفتح الباب وفضح المشهد.

وتباشر نيابة جنوب القاهرة الكلية، الاستماع إلى أقوال والد ووالدة الطفلة المعتدى عليها، كما استمعت النيابة، إلى أقوال طبيبة بمعمل تحاليل، والتي كشفت واقعة تحرش شخص بطفلة داخل مدخل عقار بمنطقة المعادي، بالإضافة إلى سيدة أخرى، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة، وتفريغها وإعداد تقرير مفصل بالفيديو.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408708

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