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السيسي يصدر توجيهات بشأن الإعلامية ملك إسماعيل

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : الثلاثاء 9 مارس 2021 - 6:07 مساءً
السيسي يصدر توجيهات بشأن الإعلامية ملك إسماعيل

كل الوطن – وكالات: أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمرا بعلاج الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل وتجهيز مستشفى كوبرى القبة العسكرى لنقلها.

وجاء قرار السيسي بعدما أعلن شريف بهاء نجل الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل، أن عائلته جميعها أصيبت بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن والدته تعاني من فشل في التنفس بسبب فيروس كورونا، إضافة إلى قصور فى الكلى.

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وأضاف أن والدته بحاجة إلى العزل الصحي في أحد مستشفيات العزل، لأنها مريضة جدا، وناشد الرئيس المصري بالتدخل لنقل والدته إلى مستشفى عزل.

وتابع نجل الإعلامية خلال مداخلة هاتفية في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” أن والدته تواجه صعوبة في التنفس وتضع ماسك الأكسجين بشكل مستمر، مؤكدا على أنها تعافت من الكورونا وتحتاج إلى الرعاية حاليا، متمنيا دخول والدته لمستشفى عزل حتى تتحسن حالتها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408715

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