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رئيس وزراء تايلاند يقطع مؤتمره الصحفي و يرش المطهر على الصحفيين (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-09T19:37:20+03:00
فيديوهاتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 9 مارس 2021 - 7:37 مساءً

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408728

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