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أمير الرياض يوجه بتعليق نشاط البيع في سوق الطيور بالخرج

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 9 مارس 2021 - 8:35 مساءً
أمير الرياض يوجه بتعليق نشاط البيع في سوق الطيور بالخرج

كل الوطن – الرياض: وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتعليق نشاط البيع في سوق الطيور بحراج الخالدية في محافظة الخرج لكثرة مرتاديه وضعف التقيد بالإجراءات الاحترازية، وتشديد الرقابة على الباعة العشوائيين وتكثيف التواجد الأمني لرصد مخالفي الإجراءات الاحترازية في الأماكن التي تشهد ازدحامًا مثل السوق الداخلي وجامع أحمد بن حنبل ومسجد الأوقات بسوق الماشية ومسجد صناعية السيارات.

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كما وجه سموه حسبما أعلنت إمارة منطقة الرياض فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة بضرورة تفعيل دور المراقبين التابعين لإدارة المساجد والتأكيد على أئمة المساجد والمؤذنين في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408739

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