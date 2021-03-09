احتفاء بشجاعة سيدة مصرية واجهت “مُتحرّش المعادي” (فيديو وصور)

كل الوطن – أ.ف.ب: أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بشجاعة سيدة واجهت متحرشا بطفلة صغيرة عند مدخل أحد العمارات في حي المعادي في محافظة القاهرة.

وقد أوقفت السلطات الأمنية المصرية الثلاثاء شخصا متهما بالتحرش الجنسي بطفلة في القاهرة، بعد موجة استنكار في البلاد إثر انتشار مقطع فيديو يوثّق الواقعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن الأجهزة الأمنية ضبطت شخصا لكشف ملابسات مقطع فيديو انتشر على فيسبوك “يظهر فيه أحد الأشخاص يتحرش بطفلة بمنطقة المعادي بالقاهرة”.

وأشار البيان إلى عرض الشخص المذكور على النيابة العامة للتحقيق في الأمر.

وتداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة مقطعاً مصوّراً قصيراً لرجل يلامس طفلة عند مدخل مبنى سكني في حي المعادي جنوب القاهرة، ما دفعها للهرب قبل أن تفتح إحدى القاطنات باب شقتها وتواجه الشخص بفعلته المسجلة عبر كاميرات المراقبة.

وأثارت الواقعة تنديدا واسعا لدى المصريين بينهم مشاهير استنكروا الحادثة وأشادوا بشجاعة المرأة التي تصدّت للمتحرش بالطفلة.

من جهته، أصدر مجمع البحوث الاسلامية بمشيخة الأزهر بيانا أكد فيه أن “التحرش بالأطفال سلوك منحرف محرم، تأباه النفوس السوية، وتجرّمه الشرائع والقوانين كافة”.

وشدد على أن “هذا السُعار المحموم والمذموم الذي بات ينتشر واقعيا وافتراضيا، يستوجب أشد العقوبات الرادعة، وتجريمه يجب أن يكون مطلقا”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408757