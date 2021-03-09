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ولي العهد يلتقي المبعوث الروسي الخاص لشؤون التسوية السورية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 9 مارس 2021 - 11:56 مساءً
ولي العهد يلتقي المبعوث الروسي الخاص لشؤون التسوية السورية

كل الوطن – وكالات: التقى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف، واستعرضا الأوضاع المستجدة على الساحة السورية.

وذكرت وكالة “واس” أن اللقاء جرى بحضور وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

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كما حضر من الجانب الروسي السفير لدى المملكة سيرغي كوزلوف، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع اللواء سيرغي افاناسييف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408761

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