تركيا تعلق على الهجمات الأخيرة على السعودية

كل الوطن – وكالات: أعربت تركيا عن “قلقها العميق إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت السعودية الشقيقة”، داعية الحوثيين إلى وقف فوري لهذه العمليات.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان أصدرته الثلاثاء: “نشعر بقلق عميق من الهجمات الأخيرة على أراضي السعودية، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على ميناء رأس تنورة ومنشآت أرامكو”.

وأضافت الوزارة: “ندعو إلى الوقف الفوري لتلك الهجمات. وفي هذا الصدد نعرب عن أطيب التمنيات للسعودية الشقيقة وشعبها”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408770