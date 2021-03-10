تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنتركيا تعلق على الهجمات الأخيرة على السعوديةكل الوطنولي العهد يلتقي المبعوث الروسي الخاص لشؤون التسوية السوريةكل الوطنالعائلة المالكة في بريطانيا تلتزم الصمت إزاء تصريحات ميغانكل الوطنطبيب ينصح بعدم تناول الفواكه ليلاكل الوطنولي العهد يعقد اجتماعاً مع دولة رئيس وزراء السودانكل الوطنطالبة فرنسية تعترف أنها اختلقت الرواية التي أدت إلى ذبح أستاذ التاريخ صمويل باتيكل الوطنرئيس وزراء تايلاند يقطع مؤتمره الصحفي و يرش المطهر على الصحفيين (فيديو)كل الوطنشيخ الأزهر يصدر تصريحات شديدة اللهجة بعد واقعة تحرش هزت الرأي العام المصريكل الوطنضمنه وثائق حرب الجزائر.. ماكرون يرفع السرية عن أرشيف سري يزيد عمره على 50 عاماكل الوطنالسيسي يصدر توجيهات بشأن الإعلامية ملك إسماعيل

تركيا تعلق على الهجمات الأخيرة على السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:24 صباحًا
تركيا تعلق على الهجمات الأخيرة على السعودية

كل الوطن – وكالات: أعربت تركيا عن “قلقها العميق إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت السعودية الشقيقة”، داعية الحوثيين إلى وقف فوري لهذه العمليات.

اقرأ أيضا...

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان أصدرته الثلاثاء: “نشعر بقلق عميق من الهجمات الأخيرة على أراضي السعودية، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على ميناء رأس تنورة ومنشآت أرامكو”.

وأضافت الوزارة: “ندعو إلى الوقف الفوري لتلك الهجمات. وفي هذا الصدد نعرب عن أطيب التمنيات للسعودية الشقيقة وشعبها”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408770

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.