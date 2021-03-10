د. عبدالمجيد الجلاَّل: هل يُعقد مؤتمر دولي لإنقاذ لبنان من هيمنة حزب الله !

في تطورٍ لافتٍ في الأزمة اللبنانية ، وحراك جديد ، للخروج من وهن وفشل السلطة السياسية الفاسدة ، بالاتجاه إلى المجتمع الدولي ، لإنقاذ لبنان ، دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إلى عقد مؤتمر الدولي لمعالجة أزمات لبنان الحادَّة والمُتفاقمة !

وقال بطرس الراعي إنَّ إعلان حياد لبنان، هو بارقة أمل للبنانيين ، للخروج من كل بؤر الأزمات التي يعاني منها لبنان ، وبدون ذلك ، سيظل الانقسام والتشرذم والصراعات قائمة بين اللبنانيين ، وأنَّ اختيار نظام الحياد هدفه المحافظة على الكيان اللبناني ، حتى لا تعم فيه الفوضى ، بل ، وحتى لا تسقط الدولة .

وقال البطريرك الراعي طالبنا بعقد مؤتمر دولي برعاية أممية، ونحن لن نقبل أن يجوع الشعب ويعيش الفقر.

وفي إشارةٍ إلى هيمنة حزب الله على القرار السيادي اللبناني ، والدخول في محاور إقليمية مُشينة ، قال بطرس الراعي إنَّ عظمة حركات المقاومة أن تعمل بكنف الدولة.. فأين نحن من هذا ؟ وأضاف لا يوجد جيشان أو جيوش في دولة واحدة ولا شعبان في دولة واحدة.

ودعا صراحةً إلى عدم السكوت عن السلاح غير الشرعي ، وفساد السياسيين والانقلاب على الدولة والنظام ، داعياً إلى ضرورة التعجيل بتشكيل الحكومة العتيدة، وإجراء إصلاحات شاملة في الدولة اللبنانية !

من جهة أخرى عادت الاحتجاجات إلى الشارع اللبناني ، مع تفاقم الأزمة المعيشية، بالانهيار غير المسبوق للعملة الوطنية ، إذ لامس سعر صرف الدولار عتبة عشرة آلاف ليرة للمرة الأولى ، ما أدى إلى ارتفاع شديد في أسعار السلع والمنتجات ، وبنسبة 144% حسب تقدير صندوق النقد الدولي ، فيما بات أكثر من نصف سكان لبنان تحت خط الفقر.

ومع استمرار الأزمة السياسية في البلاد ، وتداعيات الأزمة المعيشية ، ودخول لبنان في العتمة التي فضحت مشاريع الفاسد جبران باسيل الوهمية بشأن الكهرباء، يتفاقم الغضب الشعبي العارم ، منذ انتفاضة تشرين 2019 ، يتوجه أساساً، إلى كامل الطبقة السياسية بدون استثناء ، فهناك عدم ثقة بالمطلق بهذه الطبقة ، المُلطخة بالمحاصصة الطائفية ، التي لا تهتم أصلاً بحرقة وألم الشارع اللبناني.

ليست المشكلة في حكومة تصريف الأعمال ، أو في حكومة المُكلف سعد الحريري المٌتعثرة ، وإنما في تأثيرات حزب الله ، وتحالفه الفاسد مع فريق الرئيس ميشال عون ، بهدف تشتيت وبعثرة القوى السياسية ، إلى جانب تحقيق السيطرة والهيمنة على القرار السيادي اللبناني باتجاه دفع لبنان إلى أحضان إيران !

لذا ، فالحل في تقديري ، يكمن في دعم الدعوة إلى مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة ، لمعالجة أزمات لبنان ، وصياغة ميثاق جديد ، يضمن استمرار التعايش المٌشترك ، ويرفض منهج حزب الله في جر لبنان إلى المحور الإيراني ، والتصادم بذلك مع كل القوى الدولية والإقليمية التي ترفض هيمنة وسيطرة الحزب !

خلاصة القول المؤتمر الدولي ، نافذة لبنان للخروج من كل أزماته السياسية والمعيشية ، ومنع حزب الله من ممارسة كل ألاعيبه السياسية والحزبية لخدمة ملالي إيران.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408779