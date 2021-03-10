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وزير الخارجية الروسي “لافروف” يصل إلى السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-10T13:02:14+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الأربعاء 10 مارس 2021 - 1:02 مساءً
وزير الخارجية الروسي “لافروف” يصل إلى السعودية

كل الوطن – وكالات: يواصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، جولته الخليجية، التي كانت الإمارات أول محطة فيها أمس الثلاثاء، ووصل اليوم إلى السعودية، قبل أن يتوجه إلى قطر.

هذا ومن المقرر أن يلتقي لافروف في السعودية بولي العهد الأمير، محمد بن سلمان، ووزير الخارجية، فيصل بن فرحان.

وسيبحث وزير الخارجية الروسي مع المسؤولين السعوديين الأمن في المنطقة والتعاون الاقتصادي.

والتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، أمس المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف، واستعرضا الأوضاع المستجدة على الساحة السورية.

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والتقى لافروف امس الثلاثاء بولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الإماراتي، عبد بن زايد آل نهيان.

كذلك التقى وزير الخارجية الروسي في أبو ظبي مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وبحث معه مكافحة فيروس كورونا، وكذلك سبل التغلب على الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها لبنان.

كما تطرق الطرفان إلى القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الملف السوري وسبل تسويته على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وكذلك جرى بحث عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى وطنهم.

المصدر: تاس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408781

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