بعد هبوط دراماتيكي ارتفاع صاروخي لسهم “تسلا”

كل الوطن – وكالات: أنهى سهم شركة “تسلا” الأمريكية، تعاملات أمس الثلاثاء، على قفزة كبيرة، بعدما كان قد سجل السهم تراجعا في الفترة الأخيرة.

ووفقا لمواقع تتابع تداولات البورصة الأمريكية، فقد أنهى سهم “تسلا” التعاملات على ارتفاع نسبته 19.64% ، عند 673.58 دولار للسهم.

لكن السهم ما يزال بعيدا عن مستوى الذروة الذي سجله في 26 يناير الماضي، حيث بلغ آنذاك 883.09 دولار للسهم.

ومع ارتفاع السهم صعدت ثروة إيلون ماسك، مؤسس شركة “تسلا”، بواقع 25 مليار دولار. ووفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ” لم تقفز ثروة أي شخص من مليارديرات العالم بهذه الوتيرة.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408786