تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنوزير الخارجية بن فرحان: سندعم أي جهود للتوصل لحل سياسي في سوريا والعودة لحضنها العربيكل الوطنبعد هبوط دراماتيكي ارتفاع صاروخي لسهم “تسلا”كل الوطنوزير الخارجية الروسي “لافروف” يصل إلى السعوديةكل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: هل يُعقد مؤتمر دولي لإنقاذ لبنان من هيمنة حزب الله !كل الوطنغادر البرنامج وأحرج القناة.. استقالة إعلامي بريطاني مشهور بسبب ميغان ماركل! (فيديو)كل الوطنتركيا تعلق على الهجمات الأخيرة على السعوديةكل الوطنولي العهد يلتقي المبعوث الروسي الخاص لشؤون التسوية السوريةكل الوطنالعائلة المالكة في بريطانيا تلتزم الصمت إزاء تصريحات ميغانكل الوطنطبيب ينصح بعدم تناول الفواكه ليلاكل الوطنولي العهد يعقد اجتماعاً مع دولة رئيس وزراء السودان

وزير الخارجية بن فرحان: سندعم أي جهود للتوصل لحل سياسي في سوريا والعودة لحضنها العربي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 10 مارس 2021 - 2:44 مساءً
وزير الخارجية بن فرحان: سندعم أي جهود للتوصل لحل سياسي في سوريا والعودة لحضنها العربي

كل الوطن – وكالات: قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن الأزمة السورية تتطلب حلا سياسيا، وأكد أن هذا البلد في حاجة إلى العودة لحضنه العربي والتمتع بالاستقرار والأمن.

وأوضح وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاربعاء، أن حل الأزمة في سوريا يتطلب توافق بين أطراف الأزمة من معارضة وحكومة.

اقرأ أيضا...

وأكد أن السعودية حريصة من بداية الأزمة على إيجاد سبيل لإيقاف النزيف الحاصل في بلد شقيق ومهم، وكذلك حريصون على التنسيق مع جميع الأطراف بما فيهم الأصدقاء الروس.

وقال: “متفقون مع أصدقائنا الروس على أهمية إيجاد مسار سياسي يؤدي إلى تسوية واستقرار الوضع في سوريا لأنه لا وجود لحل للأزمة السورية إلا من خلال المسار السياسي”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408789

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.