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راديو “كان” الإسرائيلي: نتنياهو يزور الإمارات يوم الخميس القادم

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-10T15:35:59+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 48 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 10 مارس 2021 - 3:35 مساءً
راديو “كان” الإسرائيلي: نتنياهو يزور الإمارات يوم الخميس القادم

كل الوطن – وكالات: أفادت هيئة البث الإسرائيلية ” كان” بأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيزور الإمارات يوم الخميس القادم.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى لنتنياهو إلى الإمارات، حيث أفاد الإعلام الإسرائيلي بأنه تم تأجيل هذه الزيارة الشهر الماضي، إثر القيود التي فرضتها إسرائيل والدول على السفر بسبب فيروس كورونا.

وكان موقع “والا” الإسرائيلي قد قال إن بنيامين نتنياهو يرغب بإجراء زيارة رسمية إلى الإمارات والبحرين قبل انتخابات الكنيست في الـ23 من شهر مارس الحالي.

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وذكر الموقع أن زيارة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين قبل الانتخابات من المتوقع أن تكون أهم حدث مركزي في حملته الانتخابية، مشيرا إلى أن مسؤولين إماراتيين عبروا خلال الأسابيع الماضية عن مخاوف من أن زيارة من هذا القبيل ستعتبر تدخلا بالانتخابات الإسرائيلية.

خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تم تأجيل الزيارة ثلاث مرات، آخرها كان في شهر فبراير الماضي بسبب الإغلاق العام المفروض في إسرائيل وإغلاق الأجواء ومطار بن غوريون، حيث كان من المقرر أن يزور نتنياهو الإمارات لثلاث ساعات، وكانت هذه الزيارة نفسها مخططة لثلاثة أيام قبل تقصيرها لثلاث ساعات.

ولنفس السبب تم تأجيل الزيارة الثانية والتي كانت مقررة في الأول من يناير الحالي حيث تزامنت مع بداية الإغلاق الصحي الثالث.

المصدر: “i24news” + “رويترز”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408791

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