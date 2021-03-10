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واشنطن تدرج مسؤولين بالحرس الثوري الإيراني على قائمتها السوداء

كل الوطن - فريق التحرير
بالفارسي الفصيحعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 10 مارس 2021 - 5:31 مساءً
واشنطن تدرج مسؤولين بالحرس الثوري الإيراني على قائمتها السوداء

كل الوطن – وكالات: أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية اثنين من الحرس الثوري الإيراني على قائمتها السوداء، موجهة لهما اتهامات بـ”الضلوع في انتهاكات لحقوق الإنسان” خلال احتجاجات في إيران عامي 2019 و2020.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان، إن “علي همتيان ومسعود صافداري اللذين ينتميان للحرس الثوري الإيراني وجميع أفراد عائلتيهما منعوا حاليا من دخول الولايات المتحدة”.

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وأضاف: “سنواصل بحث كافة الأدوات الممكنة لجعل أولئك المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في إيران يدفعون الثمن”.

المصدر: “رويترز”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408797

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