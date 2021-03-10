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مشروب بسيط لتخفيض مستوى ضغط الدم

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 10 مارس 2021 - 5:35 مساءً
مشروب بسيط لتخفيض مستوى ضغط الدم

كل الوطن – وكالات: أعلن علماء جامعة طوكيو الطبية، أن عصير الطماطم يمكنه تخفيض مستوى ضغط الدم والكوليسترول لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب.

وتشير مجلة Food Science and Nutrition، إلى أن الخبراء اختاروا 481 متطوعا، كان عليهم خلال سنة تناول عصير الطماطم الخالي من الملح بكميات غير محدودة، وكان كل متطوع خلال هذه الفترة، يسجل في دفتر خاص كافة التغيرات الطفيفة لحالته الصحية.

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وبعد انتهاء مدة التجربة، قارن الباحثون مؤشرات جميع المشتركين فيها واكتشفوا، أن معظم المشتركين المعرضين لارتفاع ضغط الدم أو يعانون منه انخفض عندهم مؤشر الخطر بنسبة 3%.

ويحذر الخبراء، من أن لعصير الطماطم المملح، تأثير معاكس “سلبي” بسبب ارتفاع نسبة الصوديوم فيه، لذلك ينصحون بتناول عصير الطماطم من دون أي إضافات.

المصدر: نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408800

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