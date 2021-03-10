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تسببت في مقتل أشهر جنرالات الجيش المصري.. قصّة الجاسوسة المصرية انشراح موسى

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 10 مارس 2021 - 5:38 مساءً
تسببت في مقتل أشهر جنرالات الجيش المصري.. قصّة الجاسوسة المصرية انشراح موسى
انشراح موسى وزوجها

تحتفل مصر اليوم الثلاثاء 9 مارس، بيوم الشهيد، الذي يتزامن مع مقتل أكبر جنرالات الجيش المصري، الفريق عبد المنعم رياض، الذي قتل بوشاية من جاسوسة مصرية تدعى انشراح موسى.

تسببت انشراح موسى، الجاسوسة المصرية لحساب إسرائيل، في قتل الفريق عبد المنعم رياض، بعدما كشفت للجيش الإسرائيلي عن موقع وموعد وصوله إلى الجبهة المصرية يوم 9 مارس 1969.

الفريق عبد المنعم رياض
الفريق عبد المنعم رياض

وتعرض عبد المنعم رياض، أثناء وجوده في الخطوط الأمامية للجبهة أثناء حرب الاستنزاف لهجوم مدفعي إسرائيلي مفاجئ وإطلاق النيران والقذائف، حتى أُصيب، وفارق الحياة قبل نقله إلى المستشفى.

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وتواصلت الجاسوسة، انشراح موسى، التي انضمت هي وزوجها وأبناؤها الثلاثة للعدو الإسرائيلي بمحض إرادتهم، وأوشت بموعد وصول الجنرال الذهبي إلى مقر الجبهة.

وقامت المخابرات العامة المصرية عام 1974 بالقبض على الجاسوسة انشراح موسى وزوجها وأبنائها، وتم الحكم على زوجها فقط بالإعدام.

أما انشراح موسى نفسها فتم مبادلتها هي وأبنائها الثلاثة ببعض الأسرى المصريين لدى إسرائيل، في صفقة تبادل أسرى وضعها الرئيس الراحل محمد أنور السادات مع إسرائيل التي كانت تتعهد آنذاك بتوفير الملاذ الآمن لكل من ينفضح أمره ممن يعملون لصالحها.

المصدر: المصري اليوم

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408803

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