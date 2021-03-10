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ولي العهد الأمير بن سلمان يستقبل وزير الخارجية الروسي لافروف (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : الأربعاء 10 مارس 2021 - 5:46 مساءً
ولي العهد الأمير بن سلمان يستقبل وزير الخارجية الروسي لافروف (صور)

كل الوطن – وكالات: أجرى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اجتماعا في العاصمة الرياض اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي وصل إلى المملكة بزيارة رسمية.

ونشرت وكالة الأنباء السعدودية الرسمية واس ووزارة الخارجية الروسية صورا للاجتماع بين ولي العهد ولافروف.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408810

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