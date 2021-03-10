ولي العهد الأمير بن سلمان يستقبل وزير الخارجية الروسي لافروف (صور)

كل الوطن – وكالات: أجرى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اجتماعا في العاصمة الرياض اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي وصل إلى المملكة بزيارة رسمية.

ونشرت وكالة الأنباء السعدودية الرسمية واس ووزارة الخارجية الروسية صورا للاجتماع بين ولي العهد ولافروف.

سمو #ولي_العهد يجتمع مع وزير خارجية #روسيا ويستعرضان العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، وبحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/eVjHEPPV8K — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 10, 2021

🇷🇺🇸🇦 Министр иностранных дел России С.В.Лавров встретился с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. #Россия#СаудовскаяАравия#Лавровpic.twitter.com/EdcrZ2J00p — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) March 10, 2021

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408810