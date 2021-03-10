كل الوطن – فريق التحرير: قررت النيابة العامة في مصر حبس متهم جديد في قضية التحرش بطفلة المعادي داخل أحد العقارات، وذلك بعد القبض على المتهم الرئيسي.

وقررت النيابة حبس عامل يدعى، مدحت، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإخفاء محمد جودت، المتحرش بـ”طفلة المعادي”.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن مدحت سيئ النية، وعلم بما ارتكبه المتهم محمد، وبمطاردة الشرطة له، ومع ذلك تستر عليه وأخفاه في شقته بمنطقة دار السلام.

ويذكر أن النيابة العامة، قد أمرت بحبس المتهم محمد جودت المتحرش بطفلة المعادي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجرى إعادتهما إلى قسم شرطة المعادي لتنفيذ قرار النيابة العامة بالحبس.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408817