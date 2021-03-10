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مصر.. مخرجة مشهورة تثير الجدل بمنشور عن ممثل وسفير يخطف الفتيات الصغار ويتحرش بهن في منزله

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأربعاء 10 مارس 2021 - 5:53 مساءً
مصر.. مخرجة مشهورة تثير الجدل بمنشور عن ممثل وسفير يخطف الفتيات الصغار ويتحرش بهن في منزله

كل الوطن – وكالات: أثارت المخرجة المصرية المشهورة، كاملة أبوذكري، الجدل بمنشور غامض عن فنان وسفير يقوم بخطف الفتيات الصغار والتحرش بهن في منزله لساعات طويلة.

ووجهت المخرجة المصرية اتهاما لأحد الفنانين، على خلفية انتشار فيديو طفلة المعادي الذي أثار جدلا في الساعات الماضية، دون ذكر اسم الفنان.

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وعن هذه الواقعة كتبت كاملة أبو ذكري: “افتكرت ممثل كان سفير سابق في الأربعينيات ساكن في الزمالك، شكله وسيم ومحترم وشيك جدًا، وكان بيشتغل معانا في فيلم أثناء ما كنت مساعدة إخراج، واتفاجأ كرو العمل إنه تم القبض عليه لأنه بيقوم بخطف بنات صغيرة من الشارع وياخدهم عنده البيت يحبسهم ويغتصبهم لغاية لما اتفضح أمره، ومات في السجن، المظاهر ساعات بتبقى خادعة لدرجة تخوفك من كل البشر”.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي توجه فيها المخرجة كاملة أبوذكري اتهامات وانتقادات للعاملين معها في المجال الفني.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408819

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