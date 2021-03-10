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حساب المواطن: 92 مليار ريال إجمالي الدفعات

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-10T18:25:15+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 10 مارس 2021 - 6:25 مساءً
حساب المواطن: 92 مليار ريال إجمالي الدفعات

كل الوطن – الرياض: أودع اليوم الأربعاء برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته حوالي من 92 مليار ريال منها 683 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1050 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 172 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلين 57% موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408822

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