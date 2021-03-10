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السعودية.. العثور على دينار ذهبي يعود لعصر هارون الرشيد (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأربعاء 10 مارس 2021 - 10:16 مساءً
السعودية.. العثور على دينار ذهبي يعود لعصر هارون الرشيد (صور)

كل الوطن – وكالات: عثرت بعثة قسم السياحة والآثار بجامعة حائل، بمدينة فيد الأثرية، على دينار عباسي من الذهب مؤرخ بالعام 180هـ، يعود إلى عصر الخليفة العباسي هارون الرشيد، أي أن عمره يزيد على 1200 عام.

ويزن الدينار حوالي أربعة غرامات، ويسعر حاليا بما يقارب 1000 ريال سعودي.

وقد نشر حساب جامعة حائل على “تويتر” تأكيد الدكتور محمد الشهري، عميد كلية الآداب والفنون، خلال زيارته التفقدية لأعمال التنقيبات التي تجريها الجامعة السعودية في منطقة التنانير المعروفة في المخطط الشبكي بالمنطقة C، أنه تم العثور على الدينار العباسي وكتب على وجه الدينار في الوسط بالخط الكوفي البسيط البارز عبارة “لا إله إلا الله وحده لا شريك له”، في هيئة ثلاثة صفوف متتالية، وعلى الإطار الخارجي لوجه الدينار كتبت الآية القرآنية “هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله”.

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وحول أهمية الدينار، أكد الدكتور محمد الحاج، أستاذ الآثار بقسم السياحة والآثار بجامعة حائل، أن هذا الدينار يعود إلى العصر العباسي المبكر، أو ما يعرف بالعصر العباسي الأول، وتحديدا إلى عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد، أهم خلفاء الدولة العباسية الذي حكم خلال الفترة الواقعة بين 170هـ إلى 193هـ.

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المصدر: سبق

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408837

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