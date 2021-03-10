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إيلون موسك يجني 25 مليار دولار في يوم واحد

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:33 مساءً
إيلون موسك يجني 25 مليار دولار في يوم واحد

كل الوطن – وكالات: حقق الملياردير الأميركي إيلون موسك مكاسب بـ25 مليار دولار، أمس الثلاثاء، بعد نشر تحاليل إيجابية جدا تجاه شركة “تسلا” التي يملكها.

وقفزت بذلك ثروة موسك من 149 مليار دولار إلى 174 مليار دولار في الـ24 ساعة الماضية، وتفصله حاليا 6 مليارات دولار حتى يتمكن من إزاحة جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون”، عن عرش أثرى أغنياء العالم.

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يذكر أن سهم “تسلا” حقق مكاسب بـ20 بالمئة قبل إغلاق التداول يوم الثلاثاء.

وفي عام 2020، تضاعفت ثروة موسك أكثر من خمسة أضعاف، حتى أنه أصبح أغنى شخص في العالم في يناير من هذا العام.

المصدر: “لوفيغارو”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408842

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