قرار جديد من النائب العام المصري تجاه المتحرّش بـ”طفلة المعادي”

كل الوطن – وكالات: أمر النائب العام المصري، اليوم الأربعاء، بإحالة المتهم بالتحرش بطفلة بحي المعادي إلى المحاكمة الجنائية.

وقالت النيابة العامة المصرية في منشور عبر “فيسبوك”: “أمر المستشار النائب العام اليوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر مارس، بإحالة متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات محبوسا. حيث تحيل لاستدراجها إلى عقار قاصدا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها”.

وأضافت: “هذا، وقد أقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضا قانونيا”.

أمر «السيد المستشار النائب العام» اليوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر مارس الجاري، بإحالة متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر… Publiée par ‎Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية‎ sur Mercredi 10 mars 2021

المصدر: روسيا اليوم

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408854