تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنمصر.. ارتفاع عدد ضحايا احتراق أحد المصانع إلى 16 قتيلاكل الوطنالكشف عن صافي ثروة الملكة إليزابيثكل الوطن8 علامات “تدل” أن آلام ظهرك قد تكون أمرا أكثر خطورة!كل الوطنعلماء يحذرون من “تهديد صحّي عالمي كبير” قد يعود بسبب تتطور مقلق!كل الوطنإيلون موسك يجني 25 مليار دولار في يوم واحدكل الوطنمصر تعلن حالة الاستعداد القصوى بعد صور كشفتها الأقمار الصناعيةكل الوطنولي العهد الأمير بن سلمان يستقبل وزير الخارجية الروسي لافروف (صور)كل الوطندراسة جديدة تشرح خصائص الشاي الأخضر والأسود الخافضة لضغط الدمكل الوطنتسببت في مقتل أشهر جنرالات الجيش المصري.. قصّة الجاسوسة المصرية انشراح موسىكل الوطنمشروب بسيط لتخفيض مستوى ضغط الدم

بالفيديو.. انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات من الغاز في أسيوط

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : الخميس 11 مارس 2021 - 4:15 مساءً
بالفيديو.. انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات من الغاز في أسيوط

كل الوطن – وكالات: قال عصام سعد، محافظ مدينة أسيوط المصرية، إن سيارة نقل محملة بأسطوانات من الغاز انفجرت، دون وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى محافظ أسيوط إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بانفجار سيارة النقل، وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحادث، وفرضت حظرا أمنيا حول المنطقة وعملت على تحويل السير.

اقرأ أيضا...

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الانفجار، دون أية خسائر أو إصابات بشرية، كما تم رفع السيارة ومحتوياتها من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

كما أصدر المحافظ تعليماته بتشكيل لجنة لكتابة تقرير عن الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة سبب الحادث وملابساته بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408869

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.