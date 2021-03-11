بالفيديو.. التحالف العربي يُدمّر منظومة دفاع جوي للحوثيين في مأرب

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأربعاء، أن قواته دمرت منظومة دفاع جوي للحوثيين في محافظة مأرب غرب اليمن.
وعرض التلفزيون الرسمي السعودي مقطع فيديو قال إنه يوثق عملية تدمير قوات التحالف منظومة دفاع جوي من نوع “سام-6″.
وأكد التحالف في هذا السياق دعمه لـ”عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب”.
فيديو | #التحالف: تدمير دفاع جوي معاد من نوع “سام-6” للميليشيا الحوثية في #مأرب#الإخباريةpic.twitter.com/iG28iTaGD9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 10, 2021
والاثنين أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة تحقيق قواته تقدما في المعارك الدائرة مع جماعة الحوثي الإرهابية منذ أكثر من شهر.
المصدر: “الإخبارية” + وكالات
المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408887