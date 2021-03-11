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بالفيديو.. التحالف العربي يُدمّر منظومة دفاع جوي للحوثيين في مأرب

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-11T16:36:46+03:00
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كل الوطن - فريق التحرير11 مارس 2021آخر تحديث : الخميس 11 مارس 2021 - 4:36 مساءً
بالفيديو.. التحالف العربي يُدمّر منظومة دفاع جوي للحوثيين في مأرب

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأربعاء، أن قواته دمرت منظومة دفاع جوي للحوثيين في محافظة مأرب غرب اليمن.

وعرض التلفزيون الرسمي السعودي مقطع فيديو قال إنه يوثق عملية تدمير قوات التحالف منظومة دفاع جوي من نوع “سام-6″.

وأكد التحالف في هذا السياق دعمه لـ”عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب”.

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والاثنين أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة تحقيق قواته تقدما في المعارك الدائرة مع جماعة الحوثي الإرهابية منذ أكثر من شهر.

المصدر: “الإخبارية” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408887

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