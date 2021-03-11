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مصر تحاكم رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومنافس مرسي على رئاسة الجمهورية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : الخميس 11 مارس 2021 - 5:10 مساءً
مصر تحاكم رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومنافس مرسي على رئاسة الجمهورية

كل الوطن – وكالات: قررت محكمة جنايات شمال القاهرة في مصر، حجز محاكمة أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، و2 آخرين، في اتهامهم بإهدار المال العام.

وقررت المحكمة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”جمعية خدمات مصر – حديقة الأسرة”، لجلسة 7 أبريل المقبل.

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جدير بالذكر أن النيابة العامة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض، والتي قضت بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة للنظر في المحاكمة.

يذكر أن الفريق أحمد محمد شفيق زكي، وشهرته أحمد شفيق، هو رئيس وزراء مصر من 29 يناير 2011 إلى 3 مارس 2011، وقبل رئاسة مجلس الوزراء كان وزيرا للطيران المدني وذلك منذ عام 2002، وبعد ذلك ترشح كمستقل لانتخابات الرئاسة المصرية 2012 وكان منافسا للرئيس المصري الراحل محمد مرسي في جولة الإعادة.

المصدر: المصري اليوم

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408895

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