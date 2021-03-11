تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنمصر تحاكم رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومنافس مرسي على رئاسة الجمهوريةكل الوطنابنة يوسف شعبان من زوجته الملكية تكشف سبب ابتعادها عن التمثيلكل الوطنالأردن يكشف خلفيات إلغاء زيارة ولي عهده للحرم القدسيكل الوطنمصر.. ارتفاع عدد ضحايا احتراق أحد المصانع إلى 16 قتيلاكل الوطنروسيا وتركيا وقطر تطلق آلية تشاورية جديدة بشأن تسوية النزاع السوري (فيديو)كل الوطنبالفيديو.. التحالف العربي يُدمّر منظومة دفاع جوي للحوثيين في مأربكل الوطنالكشف عن صافي ثروة الملكة إليزابيثكل الوطن8 علامات “تدل” أن آلام ظهرك قد تكون أمرا أكثر خطورة!كل الوطنعلماء يحذرون من “تهديد صحّي عالمي كبير” قد يعود بسبب تتطور مقلق!كل الوطنإيلون موسك يجني 25 مليار دولار في يوم واحد

مصر.. سيدة سورية تخدع ورثة مليونير مصري (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : الخميس 11 مارس 2021 - 5:14 مساءً
مصر.. سيدة سورية تخدع ورثة مليونير مصري (صورة)

كل الوطن – وكالات: وقعت سيدة سورية في قبضة الشرطة المصرية بعد قضية نصب ظهرت فجأة بعد وفاة مليونير مصري، حيث زعمت أنها تزوجته وعرضت قسيمة زواج مزيفة.

ووفقا لصحيفة “الوطن” المصرية، زعمت المتهمة زواجها من المليونر المصري داخل العاصمة السورية دمشق، وبدأت في إجراءات رفع قضية دعوى ضد ورثته، وحصلت على حكم لصالحها في بادئ الأمر، حتى تم رفع دعوى استنئاف ضدها من قبل الورثة، وكشفوا قصة نصبها.

ويقول معتز الدكر، محامي ورثة المليونير المتوفي إنه استلم تفاصيل القضية بعد أن حصلت المدعية على حكم من الدرجة الأولى في البداية، وطلبهم برفع دعوى استئناف، للطعن في الحكم وكشف الحقيقة، مؤكدين أن والدهم لم يعرف هذه السيدة التي ظهرت فجأة للحصول على ميراث من ثورته البالغة حوالي 200 مليون جنيه.

اقرأ أيضا...

ويضيف الدكر أنه استطاع كشف ادعائها من خلال إثبات أن هذا الشخص المتوفى لم يزر سوريا ولا مرة في حياته: “الست كانت مصممة أنه اتجوزها في دمشق وقدرت في الأول تخدع الكل لحد ما الحقيقة انكشفت”، مؤكدا أن المرحوم له حوالي 7 ورثة شرعيين، هم الوحيدون الذين من حقهم توزيع التركة عليهم، وظلوا يحاولون إثبات كذب هذه السيدة التي تدعى ريما، إلى أن انكشفت الحقيقة.

وذكر المحامي، في الدعوى التي قدمها للمحكمة، أن “هذه السيدة السورية غير معروف لها موطن ثابت، أو محل إقامة معلوم داخل جمهورية مصر العربية، والتي قدمت قسيمة زواج مزيفة، بتاريخ 15 سبتمبر عام 2014، ومدون بها مهر بقيمة ألف دولار أمريكي، ومؤجل ألف دولار أمريكي في ذمة الزوج، وما يعادل 150 ألف ليرة، حتى حصل الاستئناف على القبول”.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408901

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.