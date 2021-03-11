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فيديو نادر للملك الراحل فهد بن عبد العزيز وهو يسبح مع ابنه الأمير عبد العزيز

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-11T21:16:22+03:00
فيديوهاتمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : الخميس 11 مارس 2021 - 9:16 مساءً
فيديو نادر للملك الراحل فهد بن عبد العزيز وهو يسبح مع ابنه الأمير عبد العزيز

كل الوطن – وكالات: انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نادر نشر للمرة الأولى، يظهر الملك السعودي الراحل، فهد بن عبد العزيز، يسبح مع ابنه الأمير، عبد العزيز، بحسب صحيفة “المرصد” السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الفيديو يعود لعام 1414 هجري (بين سنتي 1993 و1994 ميلادي)، حيث أن مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ضجت بهذا الفيديو.

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كما كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت في وقت سابق، بمقطع فيديو نادر  للملك فهد بن عبد العزيز، والملك سلمان بن عبد العزيز، في ضيافة الأمير عبدالعزيز بن فهد، في مزرعته بالعاذرية بمنطقة الرياض، عام 1993م، حيث ظهر الأمير عبد العزيز بن فهد واقفا يتحدث مع والده الملك فهد أمام جمع من المواطنين والأعيان، ثم انتقلوا إلى الاستراحة الخارجية حيث تقدمهم الملك فهد بالجلوس والملك سلمان جالسا بجانبه، حيث ظهرا وهما يتبادلان أطراف الحديث معاً ومع الحاضرين.

المصدر: صحيفة “المرصد” + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408919

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