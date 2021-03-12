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طبيب يكشف تفاصيل ما شعر به مريضه عند الموت السريري

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : الجمعة 12 مارس 2021 - 11:56 صباحًا
طبيب يكشف تفاصيل ما شعر به مريضه عند الموت السريري

كل الوطن – وكالات: تحدث طبيب أمريكي عمّا شعر به مريضه أثناء حالة الموت السريري عندما أوشك على الغرق.

وكشف الرجل عن تجربته في عام 1985، لكن أستاذ الطب النفسي بجامعة فيرجينيا بروس غرايسون تحدث عن حالة مريضه مرة أخرى مؤخرا حسب صحيفة “إكسبرس” البريطانية.

وتذكر الطبيب أن مريضه كاد أن يغرق عند سقوطه في الشلال، وفي تلك اللحظة عادت إليه ذكريات قديمة من الطفولة والمراهقة قد نسيها.

وأشار المريض حينها إلى أن “حاسة السمع والنظر كانتا تعملان بشكل لم يسبق له مثيل”.

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وصرح الطبيب بأن المريض شعر بالهدوء والراحة، رغم أنه كان تحت الماء.

وأضاف المريض أنه بعد فترة قليلة استبدلت الذكريات بالظلام والشعور بما يشبه التوقف قبل حدوث شيء ما.

ووفقا للعلماء، فإن ظهور الذكريات قبل الموت متعلقة بالتفاعلات الكيميائية في الدماغ في تلك اللحظة.

جدير بالذكر أن طبيب الطوارئ توماس فلايشمان جمع شهادات مئات المرضى الذين أصيبوا بالموت السريري ليكشف ما يحدث للإنسان عند الموت.

المصدر: صحيفة “إكسبرس” البريطانية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408931

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