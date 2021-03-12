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دول غربية تدين الهجوم الحوثي المستمر على مدينة مأرب اليمنية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-12T12:29:20+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الجمعة 12 مارس 2021 - 12:29 مساءً
دول غربية تدين الهجوم الحوثي المستمر على مدينة مأرب اليمنية

كل الوطن – وكالات: أصدرت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا مساء يوم الخميس بيانا مشتركا أدان الهجوم الحوثي المستمر على مدينة مأرب اليمنية.

وبيان أصدرته وزارة الخارجية البريطانية، قالت الحكومات الغربية “نحن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ندين الهجوم الحوثي المستمر على مدينة مأرب اليمنية والتصعيد الكبير للهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السعودية”.

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن شهود عيان أن ضربة صاروخية استهدفت قاعدة عسكرية على مشارف مدينة مأرب اليمنية، يوم الأربعاء.

وأوضح الشهود أن القاعدة التي استهدفت تشمل مبنى وزارة الدفاع وتقع قرب المناطق السكنية.

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وفي سياق آخر، نشر “الإعلام الحربي” في صنعاء لقطات من معرض الصناعات العسكرية الذي افتتحه رئيس المجلس السياسي الأعلى القيادي في “أنصار الله” مهدي المشاط.

وعرضت الجماعة في المعرض نماذج لأسلحة جديدة تقول إنها بدأت بإنتاجها محليا بنسبة مئة بالمئة.

ومن بين تلك الأسلحة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة متنوعة، وأسلحة بحرية وأخرى مضادة الدروع، وصولا إلى أسلحة المشاة والمدفعية والقناصة وغيرها من الأسلحة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار المعارك الميدانية والقصف الذي تنفذه طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية، ومحاولات حوثية مستمرة لضرب أهداف في العمق السعودي باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408941

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