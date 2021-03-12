تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطندول غربية تدين الهجوم الحوثي المستمر على مدينة مأرب اليمنيةكل الوطنمصر تفرض رسوم دخول على العرب وتشير إلى مواطني قطر ببند خاص (صورة)كل الوطنطبيب يكشف تفاصيل ما شعر به مريضه عند الموت السريريكل الوطنلماذا يتطلب زواج الدبلوماسيين في مصر قرارا رئاسيا؟كل الوطندراسة تُحذّر الرجال من “ممارسة شائعة” قد تجعلهم يعانون من انخفاض الدافع الجنسي!كل الوطنمصر تحاكم رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومنافس مرسي على رئاسة الجمهوريةكل الوطنابنة يوسف شعبان من زوجته الملكية تكشف سبب ابتعادها عن التمثيلكل الوطنالأردن يكشف خلفيات إلغاء زيارة ولي عهده للحرم القدسيكل الوطنمصر.. ارتفاع عدد ضحايا احتراق أحد المصانع إلى 16 قتيلاكل الوطنروسيا وتركيا وقطر تطلق آلية تشاورية جديدة بشأن تسوية النزاع السوري (فيديو)

السعودية تستضيف تصفيات المجموعة الرابعة المؤهلة لكأسي العالم وآسيا

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 42 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 12 مارس 2021 - 1:20 مساءً
السعودية تستضيف تصفيات المجموعة الرابعة المؤهلة لكأسي العالم وآسيا

كل الوطن – وكالات: أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الجمعة الدول المضيفة لمجموعات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي تقام بنظام التجمع خلال الفترة من 31 مايو ولغاية 15 يونيو 2021.

وتستضيف الصين مباريات المجموعة الأولى التي تضم سوريا المتصدرة والفلبين والمالديف وغوام، في حين تستضيف الكويت المجموعة الثانية التي تضم أستراليا المتصدرة والأردن ونيبال والصين تايبيه.

اقرأ أيضا...

وتقام مباريات المجموعة الثالثة في البحرين، علماً بأن المجموعة تضم منتخبات العراق المتصدر وإيران وهونغ كونغ وكمبوديا، في حين تستضيف السعودية منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبها كل من أوزبكستان وسنغافورة واليمن وفلسطين.

من جهتها تستضيف قطر منظمة كأس العالم 2022، مباريات المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبها عمان وأفغانستان والهند وبنغلادش، في حين تستضيف اليابان مباريات المجموعة السادسة التي تضم أيضاً قرغيزستان وطاجيكستان وميانمار ومنغوليا.

وتقام مباريات المجموعة السابعة في الإمارات، علماً بأن المجموعة تضم كذلك منتخبات فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، في حين تستضيف كوريا الجنوبية المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً تركمانستان المتصدرة ولبنان وكوريا الشمالية وسريلانكا.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408945

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.