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أول ظهور للفنانة وفاء مكّي بعد سجنها 10 سنوات (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-12T15:07:24+03:00
فنون ونجومفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 57 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 12 مارس 2021 - 3:07 مساءً
أول ظهور للفنانة وفاء مكّي بعد سجنها 10 سنوات (فيديو)

كل الوطن – وكالات: ظهرت الفنانة المصرية وفاء مكي لأول مرة إعلاميا بعد خروجها من السجن عقب 10 سنوات قضتها بتهمة تعذيب وهتك عرض خادمتين.

وحلت وفاء مكي ضيفة على الإعلامية بثينة توكل والفنان إدوارد، في برنامج “القاهرة اليوم”، المذاع عبر فضائية “أوربت”، حيث أكدت أنها تلقت عددا من العروض للمشاركة في الأعمال الفنية بعد خروجها من السجن مباشرة، خاصة أنها كانت تقدم بطولات مطلقة على حد قولها.

وأوضحت وفاء مكي، أنها اعتذرت عن المشاركة في الأعمال الفنية بسبب إصابة تعرض لها ابنها، حيث اضطرت للإقامة معه في المستشفى 4 أسابيع متصلة، ما جعلها تعتذر عن تقديم بعض الأعمال الفنية التي عرضت عليها.

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وقالت وفاء مكي أن دخولها السجن شيء عادي بالنسبة لها معلقة “الأنبياء دخلوا السجن واتحبسوا”.

وعن مرحلة سجنها، قالت: “لا أشعر بأنني مرت بأزمة من الأصل، ولكل جواد كبوة، ومش الأزمة اللي هي الصعبة، أنا بسميها حاجات -Funny- مضحكة، لو حطوا الأزمة دي في كفة وحطوا صحتي في كفة، ‏أنا أقول صحتي الحمد لله، الأنبياء دخلوا السجن واتحبسوا، وبالنسبة لي لما تيجي في صحتي كده تبقى أحسن”.‏

يذكر أن الفنانة وفاء مكي سجنت في ديسمبر 2001، بعدما قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بمعاقبتها بالسجن 10 أعوام مع الشغل والنفاذ، والسجن سنة لكل من والدتها ليلى الفار والفنان أحمد البرعي وابن خالتها سيد الفار وطليقها أيمن الغزالي، وإلزامهم جميعا بالتعويض المدني للمجني عليهما الخادمتين مروة وهنادي فكري عبدالمجيد، وذلك بعد تعذيب الخادمتين واحتجازهما وهتك عرضهما.

المصدر: القاهرة اليوم

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408966

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