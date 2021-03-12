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خادم الحرمين يصدر عددا من الأوامر الملكية

من بينها إعفاء وزير الحج

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-12T20:54:12+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : الجمعة 12 مارس 2021 - 8:54 مساءً
خادم الحرمين يصدر عددا من الأوامر الملكية

كل الوطن – واس: أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة عددا من الأوامر الملكية من ضمنها إعفاء وزير الحج والعمرة من منصبه.

وتضمنت الأوامر الملكية ما يلي: -إعفاء الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الحج والعمرة من منصبه، وتكليف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة، بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.

– إنهاء خدمة الشيخ إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد رئيس المحكمة الإدارية العليا، وتعيين الشيخ علي بن سليمان بن علي السعوي رئيسا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.

-إعفاء عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه، وتعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن عبد العزيز الدعيلج رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

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المصدر: واس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408971

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