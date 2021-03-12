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الأزهر ينشر صورة فتاة تثير الجدل في مصر

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-12T23:14:02+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الجمعة 12 مارس 2021 - 11:14 مساءً
الأزهر ينشر صورة فتاة تثير الجدل في مصر

كل الوطن – وكالات: أثارت صورة فتاة نشرتها جامعة الأزهر حالة من الجدل في مصر، بعدما ظهرت الفتاة تؤدي الامتحانات داخل الأزهر دون ارتداء الحجاب.

وظهرت الفتاة في الصورة أثناء تجول نائب رئيس الجامعة محمد فكري خضر، للوقوف على سير الامتحانات، مما دفع البعض إلى التساؤل عن سبب عدم ارتداء الفتاة للحجاب وفقا لقواعد الجامعة الإسلامية الأكبر في العالم.

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وقال نائب رئيس الجامعة في تصريحات له، إن هذه الطالبة وافدة وتؤدي الامتحانات دون ارتداء حجاب، معتبرا أنها طبيعية جدا بالنسبة لهم، والمرة المقبلة سيتم نصيحتها بارتداء الحجاب طبقا لقواعد الجامعة.

وأكد فكري أنه “لا يوجد منع لها، ولمن انتقد الأمر هؤلاء يتركون كل شيء إيجابي ويسعون لصناعة الأزمات”.

من جانبها، قالت الفتاة التي ظهرت في الصورة إنها لم تتعرض لأي مضايقة، سواء من صديقاتها أو العاملين، وأنها تمارس حياتها بشكل طبيعي، مؤكدة أن الجميع يتعامل معها باحترام وتقدير كاملين، موضحة أن قرار ارتداء الحجاب من عدمه، شأن شخصي بها، وأنها تحترم الجميع، وتتمنى أن تحقق أفضل الدرجات داخل جامعة الأزهر، التي وصفتها بالصرح العلمي الكبير على مستوى مصر وإفريقيا بأكلمها.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408977

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