تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنإعلامي شهير يكشف عمن اتصل بالمخرج خالد يوسف بعد عودته إلى مصر (فيديو)كل الوطنورثة عبد الحليم حافظ يعلقون على إقامة حفل “هولوغرام” للفنان الراحلكل الوطنالأزهر ينشر صورة فتاة تثير الجدل في مصركل الوطنبالديناميت.. مصر تقرر تفجير عقار مثير للجدلكل الوطنأول ظهور للفنانة وفاء مكّي بعد سجنها 10 سنوات (فيديو)كل الوطنجريمة جديدة للميليشيات.. قذيفة حوثية تقتل الأب والأم وطفلتيهما (فيديو)كل الوطناستئناف الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ومصركل الوطندول غربية تدين الهجوم الحوثي المستمر على مدينة مأرب اليمنيةكل الوطنمصر تفرض رسوم دخول على العرب وتشير إلى مواطني قطر ببند خاص (صورة)كل الوطنطبيب يكشف تفاصيل ما شعر به مريضه عند الموت السريري

إعلامي شهير يكشف عمن اتصل بالمخرج خالد يوسف بعد عودته إلى مصر (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-12T23:34:40+03:00
فنون ونجومفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الجمعة 12 مارس 2021 - 11:34 مساءً
إعلامي شهير يكشف عمن اتصل بالمخرج خالد يوسف بعد عودته إلى مصر (فيديو)

كل الوطن – وكالات: كشف الإعلامي المصري إبراهيم عيسى مساء يوم الخميس، عمن اتصل بالمخرج خالد يوسف فور عودته إلى مصر لحضور جنازة شقيقه صلاح يوسف، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال عيسى: “هل مشروعات الدولة وقفت أو اتشلت لما الدولة أفرجت عن المختلفين معها أو المعارضين لسياساتها، مش عارف ليه الإنزعاج من عودة خالد يوسف إلى مصر، مش عايز أقولكوا مين اللي اتصل بيه أول ما نزل”.

اقرأ أيضا...

وتابع: “الرئيس السيسي اتصل بيه يعزيه في وفاة شقيقه، وقال عايز أشوفك قريب”.

وأضاف: “هذا يعني أن الدولة مستعدة للحوار، يعني الدولة لن تنهار لو شاب كتب تغريدة أو عارض في حاجة”.

وصرح بأن هناك فرقا بين من يختلف في السياسات ومن يختلف في المنهج، مشيرا إلى أن الدولة قامت بالإفراج عن عدد من السجناء والمعارضين لسياساتها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408985

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.