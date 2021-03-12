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جدل في مصر بعد ظهور أول أزمة في برنامج رامز جلال الجديد

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-12T23:39:02+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الجمعة 12 مارس 2021 - 11:39 مساءً
جدل في مصر بعد ظهور أول أزمة في برنامج رامز جلال الجديد

كل الوطن – وكالات: أثار مطرب المهرجانات المصري علي قدورة حالة من الجدل على فيسبوك، بعدما ظهر في بث مباشر يتحدث عن مشاركته في برنامج رامز جلال الجديد.

وتحدث قدورة في البداية عن مشاركته في برنامج رامز جلال الجديد ويسمى “رامز مريض نفسي”، حيث طالب بعدم نشر الحلقة التي شارك فيها بسبب عدم حصوله على أمواله.

وبعدها بيوم، نفي المطرب مشاركته في البرنامج قائلا:”بالنسبة للايف بخصوص مشاركتي ببرنامج (رامز مجنون رسمي)، أنا كنت بهزر”. موضحا: “أنا اصلا يا جماعة مشاركتش وكنت بهزر بجد، وكل الناس عارفة اني بهزر”.

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وخرج قدورة قبل النفي عبر بث مباشر عبر حسابه على “الفيسبوك” معترفا بتصوير حلقته مع برنامج “رامز مريض نفسي”، وقال إن رامز جلال استضاف عددا كبيرا من نجوم المهرجانات، مؤكدا أنه علم بعد عودته أن إدارة البرنامج منحت البعض مكافآت مالية، بينما هو قام بالتصوير مجانا.

وأضاف: “أنا روحت برنامج رامز مريض نفسي واتصورت وروحت من غير أي فلوس عشان بحب الشخصية دي وبعدين اتضح إن فيه حاجات ماكنتش عايزها تتذاع وهما هيذيعوها”.

وتابع قدورة: “وأنا مخدتش فلوس مع إن فيه ناس أخدت فلوس، بس أنا عايز من إدارة البرنامج الحلقة بتاعتي ماتتذاعش، مش عايزها تتذاع، عشان بعد كدا هجيب رامز جلال ذات نفسه وأعمل فيه مقلب”.

المصدر: المصري اليوم

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408989

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