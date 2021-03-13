إحباط محاولة تهريب 2.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر داخل شاحنة نقل خرسانة

كل الوطن – الرياض: صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها ، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك السعودية أسفرت – بتوفيق الله – عن إحباط محاولة تهريب (2,500,000) مليونين وخمس مائة ألف قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شاحنة نقل خرسانة جاهزة ، والقبض على المتورطين فيها وهم مقيم من الجنسية السودانية و آخر من الجنسية الأردنية.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408997