تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنجدل في مصر بعد ظهور أول أزمة في برنامج رامز جلال الجديدكل الوطنإعلامي شهير يكشف عمن اتصل بالمخرج خالد يوسف بعد عودته إلى مصر (فيديو)كل الوطنورثة عبد الحليم حافظ يعلقون على إقامة حفل “هولوغرام” للفنان الراحلكل الوطنالأزهر ينشر صورة فتاة تثير الجدل في مصركل الوطنبالديناميت.. مصر تقرر تفجير عقار مثير للجدلكل الوطنأول ظهور للفنانة وفاء مكّي بعد سجنها 10 سنوات (فيديو)كل الوطنجريمة جديدة للميليشيات.. قذيفة حوثية تقتل الأب والأم وطفلتيهما (فيديو)كل الوطناستئناف الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ومصركل الوطندول غربية تدين الهجوم الحوثي المستمر على مدينة مأرب اليمنيةكل الوطنمصر تفرض رسوم دخول على العرب وتشير إلى مواطني قطر ببند خاص (صورة)

إحباط محاولة تهريب 2.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر داخل شاحنة نقل خرسانة

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 55 ثانيةآخر تحديث : السبت 13 مارس 2021 - 12:31 صباحًا
إحباط محاولة تهريب 2.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر داخل شاحنة نقل خرسانة

كل الوطن – الرياض: صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها ، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك السعودية أسفرت – بتوفيق الله – عن إحباط محاولة تهريب (2,500,000) مليونين وخمس مائة ألف قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شاحنة نقل خرسانة جاهزة ، والقبض على المتورطين فيها وهم مقيم من الجنسية السودانية و آخر من الجنسية الأردنية.

اقرأ أيضا...

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408997

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.