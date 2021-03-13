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“الغذاء والدواء” تعلّق تسجيل مستحضر (Proton)

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : السبت 13 مارس 2021 - 2:13 صباحًا
“الغذاء والدواء” تعلّق تسجيل مستحضر (Proton)

كل الوطن – الرياض: أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قرارا بتعليق تسجيل وسحب مستحضر PROTON 40MG E.C TABLET المسجل بالهيئة برقمي تسجيل(134-212-01)و (135-212-01).

كما قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعليق تسجيل وسحب مستحضر PROTON 20MG E.C TABLET لرقمي التسجيل(188-212-03) و (187-212-03).

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وأوضحت “الغذاء والدواء” أن المستحضرين من إنتاج الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (SPIMACO)، وتم سحب وتعليق تسجيل المستحضرين لعدم تكافئها حيوياً مع المستحضر المرجعي.

وخاطبت الهيئة الجهات الصحية لسحب المستحضر حال توفره لديهم، كما خاطبت الشركة لسحبه من جميع الجهات المستفيدة، ودعت مستخدمي الدواء إلى مراجعة أطبائهم.

وجاء تعميم الهيئة بناءً على قرار لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها بالهيئة رقم 18/1061/sfda/42 القاضي بتعليق تسجيل وسحب المستحضر.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409011

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