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شركة “آبل” تقاضي أحد العاملين السابقين لديها بتهمة إفشاء أسرار

كل الوطن - فريق التحرير
تكنولوجياجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ثوانيآخر تحديث : السبت 13 مارس 2021 - 1:23 مساءً
شركة “آبل” تقاضي أحد العاملين السابقين لديها بتهمة إفشاء أسرار

كل الوطن – وكالات: ذكرت بوابة “The Verge” أن شركة “آبل” الأمريكية رفعت دعوى قضائية في محكمة ولاية كاليفورنيا ضد سايمون لانكستر، أحد كوادرها السابقين.

ويتهم لانكستر الذي عمل بالشركة في مجال تصميم الأجهزة والمعدات وتنفيذ مواد جديدة، بأنه تعامل مع صحفي لم يذكر اسمه منذ عام 2018، ونقل إليه معلومات حول المنتجات الجديدة للشركة.

وطالب المصمم السابق في شركة “آبل” بالمقابل من الصحفي كتابة مقالات محددة من شأنها أن تساعد في الترويج لشركته الناشئة.

ونقلت البوابة عن بيان للشركة قوله: “نحن جادون للغاية بشأن السرقة المتعمدة لأسرارنا التجارية، وانتهاك قواعدنا الأخلاقية وسياساتنا لتحقيق مكاسب شخصية. وسنفعل كل ما في وسعنا لحماية ابتكاراتنا”.

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وكان لانكستر الذي عمل في الشركة منذ عام 2008، قد استقال في خريف عام 2019، إلا أنه حضر بعد تقديم خطاب استقالته اجتماعا دار حول مشروع سري جديد للشركة كي يتمكن من نقل بيانات إضافية للصحفي.

ويتهم الرجل بأنه حتى اليوم الأخير تقريبا من عمله، قام بنشر وثائق حول الأدوات المتطورة وغيرها من المعلومات، ونقلها إلى الصحفي في مراسلات وخلال عدة اجتماعات.

يشار إلى أن شركة “آبل” تأسست في عام 1976، وتقوم هذه الشركة التي تعد من أكبر الشركات في العالم، بتصنيع أجهزة ومعدات عالية التقنية، ويوجد مقرها في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا.

المصدر: تاس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409014

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