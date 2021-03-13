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“فرانس برس” توضح حقيقة الصورة التي تجمع متهما بالتحرش مع رجل دين مصري

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : السبت 13 مارس 2021 - 1:27 مساءً
“فرانس برس” توضح حقيقة الصورة التي تجمع متهما بالتحرش مع رجل دين مصري

كل الوطن – وكالات: أكدت وكالة الصحافة الفرنسية، أن الصورة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تجمع شخصا متهما بالتحرش الجنسي بطفلة في القاهرة، مع رجل دين مصري، مزيفة.

ويظهر في الصورة الشيخ المصري عبد الله رشدي جالسا وراء مكتب، ومعه شخصان، أحدهما رجل أثارت قضيته ضجة كبيرة في مصر في الأيام القليلة الماضية بعد انتشار مقطع فيديو يوثق تحرشه بطفلة.

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وجاء في التعليقات المرفقة بالصورة ما يوحي بأن المتهم بالتحرش هو صديق أو تلميذ للشيخ رشدي.

لكن وكالة الصحافة الفرنسية، أكدت أن الصورة مركبة وغير صحيحة.

وكانت السلطات المصرية اعتقلت الرجل المتهم بالتحرش، وقال أحمد عبد السلام محامي أسرة الطفلة إن المتهم يواجه عقوبة محتملة تصل إلى السجن المشدد 7 سنوات، وأن ظهور السيدة التي تصدت له أنقذ الطفلة في الوقت المناسب.

المصدر: أ ف ب

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409017

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